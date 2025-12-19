Concert : Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir

Lancelot Productions présente : Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir ? le concert exclusif ! Un spectacle immersif d’une durée comprise entre 1h30 et 2h.

Les hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un choeur et de talentueux solistes.

Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya, Ed Sheeran et de la bande originale de la nouvelle série Amazon Les Anneaux de Pouvoir.

Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.

Ce spectacle réunit environ 45 musiciens et choristes, ainsi que plusieurs solistes, et sera présenté par un ou une actrice des films, qui accompagne le public tout au long de l’expérience.

Le spectacle est interactif et s’appuie sur des écrans LED diffusant des visuels liés aux films afin de renforcer l’immersion.

Le Théâtre des Cordeliers étant équipé de places PMR, l’accueil du public à mobilité réduite est bien entendu assuré.

À l’issue de chaque représentation, une séance de photos et de dédicaces est organisée, ainsi qu’un stand de merchandising.