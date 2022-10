Concert Lecture – La Compositrice Lisa Heute Rencontre l’Oeuvre d’Oscar Wilde

Concert-lecture dans le cadre d’une semaine de résidence de la jeune compositrice Lisa Heute. Manifestation portée par l’Orchestre de Chambre de la Drôme et l’association dioise des Amis des Arts et du Musée.

Rencontre-lecture autour du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde et de la compositrice Lisa Heute suivie d’un concert

Rencontre animée par Irène Hontang (musicologue et médiatrice de la musique) et concert proposé par Louis Quiles (marimba) et Lisa Heute (accordéon)

Ancré sur son territoire sud-rhône-alpin dans le cadre de sa saison itinérante 2022 Écouter au présent, l’Orchestre de Chambre de la Drôme s’allie à l’association dioise des Amis des Arts et du Musée et à la Mairie de Châtillon en Diois pour mettre en valeur deux compositeurs singuliers et de renommée internationale établis dans la région. Lisa Heute et Michel Fano, deux compositeurs, deux siècles, deux esthétiques, là où on ne les attend pas.