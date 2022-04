Concert L’emporte voix – Damz’elles & Cie

6 parcours de vie, riches d’histoires et d’une diversité d’engagements.

Autant de tempéraments et d’énergies qui se mêlent, où chacune défend ses convictions.

La vie du groupe est jalonnée de discussions, débat, et négociations.

Une finalité nous rassemble : illustrer la diversité des luttes et des engagements nécessaires à davantage de justice, d’équité, de dignité, de paix, entre les individus et les peuples, qu’elles que soient les croyances et les façons de vivre des humains sur cette terre qui nous abrite comme toutes autres formes de vie.

» L’Emporte voix » témoigne de nos engagements de diverses natures et de ceux d’un choix de poètes et musiciens de notre monde.

Le répertoire arrangé en grande partie par le compositeur Étienne Roche, parcourt plus d’un siècle de combats et de résistances contre l’oppression des dominants, pour la liberté, la justice et la paix.

La mise en scène a été confiée à Thierry Poquet qui avait déjà mis en espace la première création » Polyphonies d’ici et d’ailleurs « .

La scénographie, suggérée par René Delcourt et Bernard Froment, est organisée comme un paysage où des visages de femmes et d’hommes engagés se mêlent aux présences et aux voix de Damz’Elles.