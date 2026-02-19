Concert, Spectacle

Concert : L’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment des Spahis

Le 09/04/2026 20:00

place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 06 07 74 10 81

Payant

Dans une rencontre musicale exceptionnelle, l’Ensemble Vocal Arpège et la Fanfare du 1er Régiment de Spahis unissent leurs forces pour offrir au public une soirée où se mêlent polyphonies chorales, éclats de cuivres et traditions militaires.