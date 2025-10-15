Concert : L’ensemble Vocal Mélopée invite Grain d’Phonie

Après avoir partagé ses préoccupations féministes, vibré avec les saisons et célébré la nuit, Mélopée vous invite cette année à arpenter la ville.

Notre prochain concert vous propose un parcours de chansons actuelles, entraînantes ou tendres, qui disent aussi bien le plaisir de parcourir l’univers urbain, au milieu de la foule, que la fête ou la joie des soirées partagées. Il vous fera également éprouver le rythme infernal et asphyxiant de la ville, où l’on doit trouver sa place, mais aussi la puissance et la poésie de la nature qui permet parfois d’y échapper, la neige ou le vent qui transfigurent les lieux et nous donnent à rêver.

Cette cité aux multiples visages, cité de tous, eux et elles, est singulièrement vécue par les femmes dont Mélopée porte la voix.

Direction et Arrangements : Paul FERROUSSIER

Au piano : Melchior REYNAUD

MÉLOPÉE chantera avec la chorale SARAVÀ dirigée par Myriam SIDI, un ensemble d’hommes et de femmes passionnés par les cultures et les chants du monde !