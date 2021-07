Concert Léonid

Créé en 2013, le duo connaît depuis un développement constant et régulier. Quelques 250 concerts plus tard et des retours souvent dithyrambiques d’un public touché tant par le fond que par la forme du spectacle, les deux cousins n’ont pas perdu une once de leur foi, de leur besoin de créer, de se renouveler, ni de leur capacité de travail. Avec » du vent « , le nouvel album et le spectacle dont il sera issu c’est une nouvelle ère (de jeu) qui s’ouvre pour le duo ! Elle sera foisonnante. Cela ne fait aucun doute

.