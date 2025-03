Concert : les 2 Oncles

Ces tontons là ne débarquent pas avec un revolver et une mitraillette mais plutôt avec une guitare et une contrebasse pour vous servir un répertoire de chansons héritées de notre très cher oncle « Georges BRASSENS ».

Depuis 1996, date de la création du duo, « Les 2 Oncles » transmettent les textes et les musiques du poète aux quatre coins de la région Rhône-Alpes tant sur scène que sur les places de villages, de cabarets en festivals, dans vos jardins privés au gré des événements qui vous rassemblent…

La voix chaleureuse et timbrée de Thierry Dupuis accompagnée de sa guitare et de »la Grand-mère » la contrebasse d’Emmanuel Rousseau, invite à la rêverie, au souvenir et à l’attention portée aux petites choses de ce monde, ainsi qu’aux sourires décalés.

« Les 2 Oncles » c’est une histoire de famille et assurément un agréable moment musical de partage et de convivialité.

http://2oncles.free.fr