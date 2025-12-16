Concert

Concert : Les Amis de Georges

 » Les amis de Georges  » Concert hommage à Georges Brassens
avec Martine Bicaïs à la Contrebasse, Eric Bonnard au chant et à la guitare, Jean Patrick Carratier au chant et à la guitare

Le 07/03/2026 20:00
