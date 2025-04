Concert « Les amis nos morts » au Poney Fringant

Mélange de musique éléctronique, de programmation et d’impression 3d, les petits cranes prennent vie. Ces êtres, de calcium et de plastique sont animés en direct, réagissant aux sons qui leurs sont envoyés.Appuyés par un show lumière lui aussi contrôlé en live, les « ami-naux » prennent une 4ème dimension une fois projetés en ombres sur les panneaux présents de part et d’autre de la scène.