Depuis de nombreuses années, Les Guirlandes parcourent le monde à bord de leur caravane rose pour amener joie, bonheur et amour dans ce monde terne. C’est sans leur caravane, mais avec la même énergie que ces 5 musiciens déjantés reprendront le meilleur (et le pire!) de la variété française et internationale à la sauce Rock’n’Roll.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs : 10EUR/adulte et 8EUR/enfant