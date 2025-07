Concert: « Les Indes Galantes » de Rameau par le choeur du stage Odyssée

Version courte conçue par Philippe Simon autour des 12 magnifiques choeurs, des plus beaux solos et duos, et des célèbres pièces d’orchestre de ce chef-d’oeuvre du baroque français : des musiques tout en contrastes, composées par Jean-Philippe Rameau, grand maître de la peinture musicale.

21 choristes venus de toute la France et de Suisse en immersion musicale dans la Drôme, une soliste soprano renommée et un ensemble instrumental (vents, cordes et harpe baroque) seront unis dans cette aventure autour du monde, magnifiant la beauté de la nature et les délices de l’amour, tout en traversant les pires épreuves, de la tempête sur l’océan aux feux du volcan.

Soprano solo : Sylvie-Claire Vautrin

Hautbois / cor anglais / flûtes à bec : Céline Reymond

Flûte traversière / basson : Ghyslaine Florent

Violon : Anne Lodéon

Violon alto : Gauthier Lodéon

Violoncelle : Violaine Gras

Le choeur éphémère du stage d’été Odyssée (21 choristes)

Harpe baroque et direction : Philippe Simon