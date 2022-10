Concert-Les Louves

Les louves c’est un groupe de composition de chansons françaises et aussi des reprises tziganes !!

Hurlements de chansons françaises !

Un Loup solitaire sur son cajon observe la meute de Louves.

Sauvages, tendres, écorchées, balafrées…

Attaques de contrebasse, griffures de guitare et sax.

De territoire en territoire, la chasse commence…

Facebook : https://www.facebook.com/LesLouves07

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-544795420/lherbe-folle

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !