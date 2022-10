Concert-Les Mauvaises Manières

Les Mauvaises Manières c’est :

Une dose de fraîcheur cynique sur l’espoir et la liberté. Une autocritique acide et sans complexe sur notre style de vie et nos… mauvaises manières.

Un trio, 10 instruments.

De la chanson française manouche, swing, ska, rock.

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064168774808

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=c6zWfpSAPBM…

Entrée à prix libre et conscient!

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!