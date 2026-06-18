Concert

Concert Les Mécanos à la Poule à facettes

Venez découvrir Les Mécanos , polyphonies et percussion !

Concert Les Mécanos à la Poule à facettes
Le 21/06/2026 20:00

La poule à Facettes 203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre

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