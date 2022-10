Concert – Les Oiseaux de Trottoir

Après des centaines de concerts depuis deux ans, ses vingt-cinq membres feront une halte sur leur tour des Baronnies pour nous délecter de leurs réarrangements audacieux de classiques de la chanson française (Brassens, Aznavour, P. Perret etc.) et de leurs compositions originales, berceuses revisitées, poèmes mis en musique et de bien d’autres surprises, pour tous âges et tout public.