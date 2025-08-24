Concert : Les Swingirls Révolution

De la guitare, du violon, de la contrebasse. Et de la joie, beaucoup de joie. Elles swinguent avec les mots pour nous transmettre toute leur bonne humeur et ça fait beaucoup de bien. Elles s’amusent et leur bonheur devient contagieux, tout d’un coup le public n’arrive pas à s’arrêter de sourire. Ah si ! Lorsqu’elles abordent des sujets plus sensibles qui viennent nous toucher.

Les Swingirls font de la musique pour parler de leurs vies, de ce qui leur importe : l’écologie, l’amour, la politique, les violences sexistes et sexuelles. Elles le font avec une simplicité déconcertante qui nous convainc. Alors, je ne vous dirais pas que je me précipiterai pour acheter leur disque, mais je ne pense pas que ce soit vraiment leur prétention. Ce qu’elles veulent c’est vivre de beaux moments conviviaux. Et c’est un pari réussi.