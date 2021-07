Concert Les Voleurs de Pompes-Chez Les Zythonautes

Les Voleurs de Pompes en quintet chez Les Zythonautes, artisanal, local avec sa spécialité de jazz au coeur fondant enrobée de punk!

Ils vous propulsent à grands coups de pompes dans leur univers situé entre la guinguette du bord de Marne et le caveau de jazz enfumé en vous assurant gaieté et convivialité!

Facebook: https://www.facebook.com/voleursdepompes

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tcac_1-k7mI

Entrée à Prix Libre

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!!