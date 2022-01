Concert LGMX

Parce qu’on les aime et qu’ils sont bouillants, les LGMX reviennent chez Les Zythos avec leur Fanfare psychoactive électrostimulante de folie !*

Youtube :

Facebook : https://www.facebook.com/LGMXtechnofanfare

*Attention l’abus de LGMX peut entraîner un phénomène de dépendance.

Entrée à Prix Libre et conscient.

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!!