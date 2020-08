Concert: l’Homme machine

Düsseldorf, 1970. Aux confins de la pop et de la musique expérimentale, avec ses basses électriques, ses nappes de synthétiseurs enveloppantes et ses boîtes à rythme saccadées, Kraftwerk pose les premiers jalons de l’électro. The Man-Machine est la concrétisation ultime du concept de Kraftwerk. Il suffit de relier par l’électricité le couple humains/machines, pour former alors une seule entité, un grand tout qui inclut jusqu’au public des concerts. La machine est homme, l’homme est machine. Le concept n’a jamais été aussi loin.