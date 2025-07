Chanson française déjantée. Pour bien finir les vacances et se donner un maximum d’énergie avant la rentrée !

Organisé par la Ville de Livron-sur-Drôme. Contact : culture@mairie-livron.fr

Lidelair, c’est frais, c’est léger, c’est actuel, ça chante français et ça va faire swinguer ta

mémé ! La formule paraît simple, mais c’est rondement bien mené, toujours sur le fil, et vigoureux à souhait. Une pop acidulée, aux sons synthétiques, mâtinée de guitares saturées et de solos.