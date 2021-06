Concert L’Impasse Humaniste à la Mine d’Art

L’impasse humaniste est un groupe de rock alternatif/pop psychédélique et d’arts croisés. Quatre musiciens alloués au domaine du rock noisy pop expérimentale (période 2007-2009) en tant qu’Objet Musical Non Identifié, le groupe s’est affranchit de toutes limites artistiques et entre définitivement dans une période psychédélique.

L’univers musical expansif et affirmé de Laurent Sales permet au groupe de mettre en avant, une musique Rock/Pop où seul le ressenti importe.