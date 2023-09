Concert live : Chicharron

Le quintet propose une véritable fusion entre la Chicha péruvienne des 60′, le Rock progressif 70′, les musiques afro-péruviennes comme le Lando et le Festejo et les belles mélodies andines. Mêlant parfois du Merengue dominicain avec des rythmes amazoniques, faisant flirter la Saya avec la Salsa, en y ajoutant toujours une touche de Rock et de Cumbia, le cocktail est explosif, baroque et surprenant.

Chicharron s’inscrit dans la continuité d’un mouvement de revalorisation de la Chicha et de la Cumbia initié au début des années 2000 par des groupes comme Chicha Libre, Chico Trujillo ou encore Juana Fé, s’inspirant de leurs expérimentations sonores autour des folklores andins, afro-descendants et amazoniens.

Les sonorités sont modernes et s’appuient sur les timbres puissants de la batterie, de la guitare électrique et du Fender Rhodes basse. Sur cette base solide viennent se greffer les textures vintage des orgues analogiques, la danse des percussions latines et la profondeur des instruments traditionnels (cajón, charango, zampoña, quijada, etc). Pour couronner le tout, les choeurs enjoués des musiciens soutiennent avec force les voix passionnées et singulières des deux chanteurs principaux, Hiram Muñoz et Antonin Cognet.