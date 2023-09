Concert live : T.I.N.A. + Les Chevals Hongrois

Enfin on vous propose une soirée rap au Vacarme Exquis ! C’est une musique qui nous tient à coeur de par ce qu’elle permet de véhiculer en messages et en émotions.

Pour cette première on a invité deux groupes de la région en qui on a totalement confiance pour mettre le feu sur notre scène, à savoir T.I.N.A et Les Chevals Hongrois !

T.I.N.A. c’est un duo iconique des profondeurs de l’underground et du DIY du rap français.

Un mélange de punchline, de radicalité, de bangers et d’autodérision.

Comme si Jean Jass & Cabellero avaient fusionné avec Casey et avaient signé sur le label de Karl Marx.

Si les thèmes politiques restent leur marque de fabrique, T.I.N.A n’oublie pas que le rap vient de la fête, du partage et du show et leurs performances se savourent d’autant plus en live.

https://www.youtube.com/channel/UCroFpOlgxSV6WkVTjHTXAww

Les Chevals Hongrois naquirent en 2005 dans une cuvette grenobloise tout aussi moribonde. Groupe de musique rap affranchi des règles de bienséance propre au milieu, scandant leurs propres juxtapositions, mais aussi bon nombre de poésies d’autrui sur des rythmes binaires, à l’aide de matériels (micros, ordinateurs, platines et synthétiseurs). Autoproductions radicales, albums gratuits, clips instables et rap non masterisé, leur propres membres se représentent tour à tour à même le bitume, ou dans des prairies verdoyantes, des city stades ou des palais des sports.

https://www.youtube.com/user/LesChevalsHongrois/playlists