Concert « Logar »

Artiste talentueux et plein de musicalité, il propose un jeu de guitare riche et sensible qui accompagne une voix touchante et fragile.

Qu’il soit uniquement accompagné de sa guitare, ou bien entouré d’une batterie, de percussions, LOGAR habille ses chansons selon ses envies, selon les lieux, tout en gardant l’esprit minimaliste qu’elles requièrent, et rappelle volontiers des artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith.