Concert : L’Orchestre de l’?uf

Depuis sa création en 2004, l’Orchestre de l’?uf se déploie partout où on l’invite, chargé d’une mission de la plus haute importance : faire danser toute personne se trouvant à portée d’oreille.

Doté de musicien.nes prêt.es à tout, d’un répertoire éclectique, de solides outils de mise en scène et d’une capacité d’adaptation aux limites de l’inconscience, l’Orchestre de l’?uf défend l’idée que tout le monde peut danser, à tout moment et en toutes circonstances.

La danse est un acte essentiel, un pas vers l’autre, une porte ouverte sur l’optimisme, l’imagination et l’estime de soi. Elle accompagne toutes les étapes de la vie : naissances, mariages, morts, célébrations, soins, révoltes, guerre…

Aucun régime totalitaire n’a pu l’éradiquer.

Aucun handicap ne peut en venir à bout.

Elle est ancrée en chacun de nous.

Profondément enfouie chez certain.es, c’est vrai, mais il suffit parfois de pas grand chose pour la faire ressurgir.

Et parfois, ce petit quelque chose… c’est l’Orchestre de l’?uf.