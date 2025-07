Concert – Louanges du Végétal – Samuel Cattiau

Une plante a t-elle sa musicalité propre ? Quel est notre rapport au son et à la musique dans le monde végétal ? Peut-on imaginer des musiques organiques et botaniques ? Cette nouvelle création musicale est comme un » laboratoire à composer » : jardins de plantes médicinales et aromatiques, jardins botaniques, jardins d’ornement, vergers,… Je partagerai avec vous cette » invitation à composer « , mes recherches et le processus créatif mis en oeuvre pour élaborer ce nouveau répertoire.