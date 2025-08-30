Concert

Concert : Lyricson

Venez assister au concert de LYRICSON (Reggae dancehall ) avec en première partie : WAKANDA NYU KANSKA (reggae / new roots / hip hop).

Le 04/10/2025 19:00

811 allée André Revol 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25

Payant