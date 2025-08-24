Concert lyrique du Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier : « Grands airs d’opéra et chants sacrés »

Dans le cadre de la tournée estivale, le Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier vous donnent rendez-vous au Château de Crépol, pour une date unique dans la Drôme, le vendredi 12 septembre à 21h.

Le Ténor Di Bettino vous propose » Grands airs d’opéras et chants sacrés » au Château de Crépol. En mêlant la puissance dramatique des airs de grands opéras et la solennité de chants sacrés, le Ténor offre une performance exceptionnelle au public, convié à une expérience musicale unique, dans un lieu d’exception, avec en fond de scène enchanteur la façade illuminée du château.

Durée : 1h15

Au programme : Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Georg Friedrich Haendel…

Accompagné de son talentueux pianiste Maxime Buatier, le Ténor Di Bettino puise l’émotion des chefs d’oeuvre de l’opéra et des plus beaux chants sacrés dans les rôles qu’il a interprétés sur scène et dans sa propre sensibilité.

Ne manquez pas ce moment inoubliable, dans un cadre exceptionnel!

Le spectacle sera agrémenté d’un moment convivial avec un buffet partagé, avant le concert.

Rendez-vous dès 20h pour cette magnifique soirée !

En cas de mauvais temps, la représentation aura lieu dans le grand salon du château, et le buffet sera annulé.