Concert : M.O.K.O & Demkaz

M.O.K.O et Demkaz s’apprêtent à faire vibrer le VEX ! Soirée pour les mateurs.rices de punk, d’électro et de dub.

??? M.O.K.O ???

La fièvre du bpm, la rage au coeur, MOKO c’est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music.

Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d’entrée de jeu, les basses pour combustibles.

Tempo sauvage, clins d’oeil à Prodigy, The Clash ou Dj Shadow, MOKO délivre un live vivant à l’énergie contagieuse.

??? Demkaz ???

Une musique dub à la fois épique et dramatique, entre la lumière et l’obscurité, à la rencontre du rassurant et de l’inquiétant.

Demkaz s’écoute mais se regarde aussi !

C’est une aventure sur les routes d’Europe et ses villes emblématiques entre Paris, Bruxelles, Berlin… Un voyage et des images réalisés par le duo, dont le secret et le mystère restent entiers.