Plongez dans la magie aux chandelles .
Ce concert exceptionnel sera embelli par la présence des danseuses d’Aurélie Glenn, qui accompagneront les artistes de leurs chorégraphies gracieuses, apportant une dimension visuelle encore plus magique à la soirée.
Ce concert est aussi un événement solidaire, organisé en soutien à l’association humanitaire » Une Main pour Demain « , et se tiendra en collaboration avec la société Arabesque.
Enfin, pour clôturer la soirée, une vente aux enchères d’objets d’art sera organisée.
Concert Magie aux chandelles
Nous aurons l’honneur d’accueillir la violoncelliste de renommée internationale Myroslava Tsybka et la pianiste virtuose Tetyana Victory pour un concert intitulé « Magie aux chandelles » accompagné par des danseuses d’Aurélie Glenn (Lala Tango)
1 Place du Theatre 26200 Montélimar Tél. 06 37 55 80 54
Plongez dans la magie aux chandelles .