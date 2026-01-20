Concert

Concert Magie aux chandelles

Nous aurons l’honneur d’accueillir la violoncelliste de renommée internationale Myroslava Tsybka et la pianiste virtuose Tetyana Victory pour un concert intitulé « Magie aux chandelles » accompagné par des danseuses d’Aurélie Glenn (Lala Tango)

Concert Magie aux chandelles
Le 17/02/2026 19:30

1 Place du Theatre 26200 Montélimar Tél. 06 37 55 80 54

Contacter par mail Site internet
Payant

Plongez dans la magie aux chandelles .
Ce concert exceptionnel sera embelli par la présence des danseuses d’Aurélie Glenn, qui accompagneront les artistes de leurs chorégraphies gracieuses, apportant une dimension visuelle encore plus magique à la soirée.
Ce concert est aussi un événement solidaire, organisé en soutien à l’association humanitaire  » Une Main pour Demain « , et se tiendra en collaboration avec la société Arabesque.
Enfin, pour clôturer la soirée, une vente aux enchères d’objets d’art sera organisée.