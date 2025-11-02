Concert Maloni Fipagi

Maloni Fipagi, groupe de chant vocal, vous invite à découvrir des chants polyphoniques corses, ou du monde, a capella, dans le magnifique écrin de la Chapelle Sainte-Germaine.

6 Drômois des Collines, après divers parcours vocaux, se retrouvèrent pour le plaisir de découvrir le chant polyphonique! Un an après, les Maloni Fipagi sont nés !



José le ténor, Gilles la basse, Philippe, Patrice et Marc les barytons, sous la houlette de leur chef, Laurent, » directeur musical » et soliste, mêlent leurs tessitures dans des chants traditionnels ou plus récents, le plus souvent A Capella, avec quelques incursions de guitare, harmonica ou percussions.

Mélodies langoureuses ou chansons rythmées, odes poétiques, chants militants ou d’espoir, hymnes à la Corse ou chants du Monde, chants sacrés ou profanes, sont leurs menus habituels.

Ils se définissent comme » amateurs sérieux, sans se prendre au sérieux » et ont pour devise :

« faire plaisir, en se faisant plaisir »



Une ambiance bon enfant et de petites touches d’humour animent leurs concert.Ils essayent,dans leur interprétation, de partager avec les spectateurs, les émotions et le plaisir, que leur procurent l’ harmonie et la complémentarité de leurs voix, la richesse et la variété des textes.

Buvette et petite restauration possibles.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficultés (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )