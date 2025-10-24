Concert – MALVA : Poésies et Chants nocturnes

Chansons originales, aériennes, douces & poétiques, puissantes, imagées…

MALVA repart sur les routes de la création musicale et en revient avec un baluchon rempli de nouvelles chansons, en français cette fois ci !

Ce sont ses mots, écrits en marchant ou en aimant, mais aussi ceux d’autres poètes et poétesses comme Marceline Desbordes Valmore, Christian Bobin ou Pablo Neruda qui nourrissent ses créations.

Incantatrice accompagnée d’un frêle ukulélé, d’un fidèle accordéon et d’un looper merveilleux, MALVA propose des chansons aériennes, puissantes, douces et imagées.

Elle crée des atmosphères oniriques et entêtantes, avec la délicatesse des gouttes de pluie, pour mieux arroser les coeurs… »

Voix, Ukulélé, accordéon, looper : Johanne Tatin-Wilk

Repas partagé tiré du sac à l’issue du concert pour celles et ceux qui le souhaitent.