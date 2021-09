Concert Mama Cholita-Chez Les Zythonautes

Mama Cholita, c’est un trio franco-colombien de musiciennes multi instrumentistes porteuses d’une grande énergie communicative, qui entraîne le public dans la danse.

Mêlant instruments traditionnels tels que les tambours colombiens, les maracas ou la kalimba, à des instruments plus actuels comme l’accordéon, le synthétiseur analogique ou le cuatro, Mama Cholita participe à un métissage musical riche et puissant.

Facebook: https://www.facebook.com/Mama-Cholita-1682683505125287/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p_LtbgnCv3A

Entrée à prix libre!

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!