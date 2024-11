Concert : Martin Luminet + Lescop

Martin Luminet :

Un vent frais souffle sur la scène chanson d’aujourd’hui. Écriture intime, rimes bondissantes, paroles batailleuses et libérées, Martin Luminet scande avec ferveur ses failles et ses faiblesses. Sur scène, il répand une electro?cinématographique précise et cinglante, sorte de télescopage entre Benjamin Biolay et Odezenne.

Lescop :

De retour sur scène après sept ans de silence et le flamboyant tube La forêt , il réinvente une new wave à la française où l’empreinte poétique de Pasolini voisine avec celles de Bob Dylan, Etienne Daho, ou Daniel Darc, trilogie majestueuse d’inspiration. Lescop dévoile des chansons au magnétisme obsédant et réussit à nous convaincre qu’il est encore possible de réinventer le rêve dans toute sa force utopique. Tentez la promesse !