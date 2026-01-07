Concert

Concert Metonic Cycle

Metonic Cycle débarque au Malvern pour une soirée live intense !

Le 19/01/2026 20:00

27 rue Denis Papin 26000 Valence Tél. 07 83 14 63 44

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Nouveau groupe lyonnais de hard folk instrumental, Metonic Cycle propose une musique puissante et immersive, entre riffs énergiques, ambiances cinématographiques et influences folk & rock.
Un concert instrumental qui sort des sentiers battus, idéal pour les amateurs de découvertes musicales et de performances live.