Nouveau groupe lyonnais de hard folk instrumental, Metonic Cycle propose une musique puissante et immersive, entre riffs énergiques, ambiances cinématographiques et influences folk & rock.
Un concert instrumental qui sort des sentiers battus, idéal pour les amateurs de découvertes musicales et de performances live.
Concert Metonic Cycle
Metonic Cycle débarque au Malvern pour une soirée live intense !
27 rue Denis Papin 26000 Valence Tél. 07 83 14 63 44
