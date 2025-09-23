Concert

Concert mille et une nuit: Coldplay : The Pop Rock Collection

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.
Clocks, Paradise et les hits planétaires de Coldplay, par un quatuor exceptionnel. « Viva la vida » dans un moment universel.

Le 19/11/2025 21:30

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence

Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans l’auditorium du Palais des Congrès et des Expositions !