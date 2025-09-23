Concert

Concert mille et une nuit: Hans Zimmer : The Film collection

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.
De Interstellar à Inception, du Roi Lion à Pirate des Caraibes et Gladiator, émotions avec le Maitre de la musique de film…

Concert mille et une nuit: Hans Zimmer : The Film collection
Le 19/11/2025 19:30

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence

Site internet
Payant

Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans l’auditorium du Palais des Congrès et des Expositions !