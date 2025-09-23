Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans l’auditorium du Palais des Congrès et des Expositions !
Concert mille et une nuit: Queen : The Pop Rock Collection
1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.
Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, ou encore We Are the Champions… moment fort avec la légende du rock.
Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence