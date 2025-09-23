Concert

Concert mille et une nuit: Queen : The Pop Rock Collection

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.
Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, ou encore We Are the Champions… moment fort avec la légende du rock.

Concert mille et une nuit: Queen : The Pop Rock Collection
Le 18/11/2025 21:30

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence

Site internet
Payant

Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans l’auditorium du Palais des Congrès et des Expositions !