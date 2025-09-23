Plongez dans l’atmosphère enchanteresse d’un concert au quatuor à cordes illuminé à la bougie dans l’auditorium du Palais des Congrès et des Expositions !
Concert mille et une nuit: Vivaldi 4 Saisons : The Classical Collection
1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.
Le chef d’oeuvre absolu de A.Vivaldi, « les 4 saisons « , par un quatuor à cordes d’exception, frissons et émotions garantis.
Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence