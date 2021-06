Concert : Minor Sing / Jump Around

Yannick Alcocer, Jean Lardanchet, Sylvain Pourrat et Laurent Vincenza s’accordent avec minutie et sensibilité. Django Reinhardt et Stéphane Grappelli veillent sur eux, mais leurs interprétations et compositions regardent vers l’avant, avec un modernisme teinté parfois de pop ou de rock. L’humour est leur marque de fabrique et n’enlève rien à leur finesse de grands musiciens. Avec plus de 500 concerts et 4 albums à son actif, le groupe a acquis une solide expérience de la scène ! (Jazz à Vienne, Rhino Jazz, Cosmo Jazz, Jazz en Champagne, Festival Dixie Days, Jazz en Touraine, Gipsy Lyon Festival, Djangofolllies…).

Spectacle tout public.

Un verre de Clairette de Die Jaillance vous sera offert à votre arrivée !