Concert – Mizgîn Tahir, Eric Longsworth, Daniel Mille & Gianna Caronni

Une rencontre fusion entre une chanteuse kurde lyrique et trois artistes de renom. Durée : 1h15 En partenariat avec Passé Minuit en Accords et La Bizz’Art Nomade

Mizgîn est femme, kurde et musicienne dans un pays en guerre, la Syrie. Invitée en France, par l’association Marcho Doryila, pour des résidences de création, projets de rencontres et d’échanges, elle pose quelques jours ses valises dans la Drôme pour travailler avec le violoncelliste voyageur Eric Longworth, le multi-facétique accordéoniste Daniel Mille et la subtile clarinettiste chanteuse Gianna Caronni. Ces artistes prépareront un répertoire commun, pour un concert alliant musique de fusion entre divers univers, et solidarité envers une culture menacée