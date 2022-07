Concert « Monteverdi et le Madrigal » – Choeur éphémère du Stage Odyssée

» Monteverdi et le madrigal » : un voyage du madrigal italien au coeur de l’oeuvre de Monteverdi… avec le Lamento d’Arianna et autres chefs d’oeuvre d’expressivité, alternant polyphonies vocales à 5 voix, duos ou solos vocaux et ritournelles instrumentales… On y découvrira toute la richesse et la variété du talent enflammé de Monteverdi, à travers de nombreuses couleurs vocales et instrumentales.

Par le Choeur éphémère Odyssée (25 choristes du stage d’été à Chabeuil)

Harpe baroque et direction : Philippe Simon / Viole de gambe : Kathryn Leuchter.

Durée approximative : 1 heure

https://www.helloasso.com/associations/choeur-odyssee/evenements/concert-monteverdi-chabeuil