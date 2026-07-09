Concert « Mozart… mais pas que » donné par la chorale Cantiamo Insieme.

Direction Lise-Eléonore Ravot
Accordéon Oleksandr Movchan
Cantiamo Insieme est la chorale de l’association Avanti Nyons Manciano, qui porte le jumelage entre Nyons et Manciaono en Italie.
Notre chorale Cantiamo Insieme a eu le grand plaisir de vous inviter le dimanche 12 juillet à l’Église de Rousset-les-Vignes pour le concert :
Mozart … mais pas que !
Direction Lise-Eléonore Ravot
Accordéon Oleksandr Movchan
Cantiamo Insieme est la chorale de l’association Avanti Nyons Manciano, qui porte le jumelage entre Nyons et Manciaono en Italie.
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