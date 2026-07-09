Concert

Concert « Mozart… mais pas que » donné par la chorale Cantiamo Insieme.

Notre chorale Cantiamo Insieme a eu le grand plaisir de vous inviter le dimanche 12 juillet à l’Église de Rousset-les-Vignes pour le concert :

Mozart … mais pas que !

Concert « Mozart… mais pas que » donné par la chorale Cantiamo Insieme.
Le 12/07/2026 18:30
Site internet
Payant

Direction Lise-Eléonore Ravot
Accordéon Oleksandr Movchan

Cantiamo Insieme est la chorale de l’association Avanti Nyons Manciano, qui porte le jumelage entre Nyons et Manciaono en Italie.