L’ensemble vocal QUINTINA de l’association MUSICADIX se produira en concert le samedi 15 novembre 2025 à 18h30 en l’Église de ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, sous la houlette de sa Cheffe de Choeur Audrey PINGUET. La chorale interprétera un répertoire mixte composé de chansons modernes mais également classiques, appartenant à des genres musicaux divers et variés tels que soft rock (Toto), rock alternatif (Radiohead, The Cranberries), ballade (Chimène Badi), pop/variété (Soprano, Claudio Capéo), jazz (Charles Aznavour), gospel (Baba Yetu, Ndikhokhele Bawo), traditionnel (Soon May The Wellerman Come), requiem (Gabriel Fauré), musique chrétienne contemporaine (Revelation Song).
La première partie du concert sera assurée par le groupe musical GALATÉE.
Entrée : 15EUR
Url de la Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/comite-d-interet-local-de-saint-vincent-la-commanderie/evenements/concert-eglise-2025-saint-vincent-la-commanderie
Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/MUSICADIX – Contact : musicadix26@gmail.com
Concert MUSICADIX – Chorale QUINTINA – Groupe GALATÉE
Concert MUSICADIX – Chorale QUINTINA – Groupe GALATÉE
25 rue des Rosiers 26300 Saint-Vincent-la-Commanderie Tél. 06 81 19 61 41
L’ensemble vocal QUINTINA de l’association MUSICADIX se produira en concert le samedi 15 novembre 2025 à 18h30 en l’Église de ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, sous la houlette de sa Cheffe de Choeur Audrey PINGUET. La chorale interprétera un répertoire mixte composé de chansons modernes mais également classiques, appartenant à des genres musicaux divers et variés tels que soft rock (Toto), rock alternatif (Radiohead, The Cranberries), ballade (Chimène Badi), pop/variété (Soprano, Claudio Capéo), jazz (Charles Aznavour), gospel (Baba Yetu, Ndikhokhele Bawo), traditionnel (Soon May The Wellerman Come), requiem (Gabriel Fauré), musique chrétienne contemporaine (Revelation Song).