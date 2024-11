Concert musique classique et chorale

Venez assister à notre concert de fin d’année et vous réjouir sur la musique de VIVALDI avec son célèbre GLORIA et d’autres oeuvres de l’Italie baroque. Dirigés par notre Chef Fabrice Vernette, nous serons accompagnés par un orchestre de musique ancienne et deux solistes.

En ces temps quelque peu troublés, quel plus beau cadeau pour l’âme que la musique de VIVALDI, gaie, tonique et pourtant si profonde, qui va réveiller en nous l’énergie de la vie!. Nous interpréterons son fameux GLORIA. D’autres oeuvres de l’Italie baroque accompagneront ce programme:

La MISSA BREVIS d’Antonio LOTTI.

Le TE DEUM de GALUPPI, moins connu mais tout aussi exaltant et enlevé! Il faut savoir que au faîte de sa gloire, GALUPPI était plus célèbre que VIVALDI dans toute l’Europe.

Diverses oeuvres de l’Italie baroque.

Le Choeur Adhémar, dirigé avec talent par notre Chef Fabrice Vernette sera accompagné par les dix musiciens de l’orchestre baroque « Splendore del Legno » avec leurs instruments anciens , et par deux solistes du conservatoire de Valence.

Nous vous invitons à réserver dés maintenant vos places à un tarif préférentiel sur Helloasso et Montélimar Tourisme.