Concert Musique et peinture: Les couleurs de la Lune

Concert franco-chinois organisé dans le cadre de la deuxième édition de la fête de la Lune par l’association des échanges franco-chinois de Montélimar, en partenariat et au bénéfice du centre Ressource.

Le quatuor Xue, composé de musiciens concertistes internationaux, interprètera des oeuvres chinoises et françaises allant du 15è au 21è siècle. Dans le même temps, et inspirée par la musique, une performance artistique est réalisée en direct par un peintre chinois renommé, projetée sur grand écran. C’est une production artistique de haut niveau et inédite qui est proposée au public.