Concert – Musique Latino – Luis & Rosa

En extérieur dans la cour à la fraîche !!!
Guitare : Luis Pousa
Chant : Rosa Ines Villegas
Violoncelle : Catherin

Le 20/08/2025 20:30

54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE 26150 Sainte-Croix Tél. 06 85 80 05 22

Payant