Concert – Musique métissée par l’ensemble Koum Tara

Koum Tara est le fruit (délicieusement savoureux) de la rencontre entre quatre univers musicaux : musique traditionnelle Chaâbi, quatuor à cordes classique, musiques actuelles et jazz.

La matière première a été extraite du répertoire traditionnel du chanteur Chaâbi algérien Sid Ahmed Belksier. Ces thèmes ont été travaillés, déformés, réharmonisés, restructurés, pour créer un spectacle original métissant et croisant les cultures. Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire spécifique au sein d’une même oeuvre.

Le groupe Koum Tara est en résidence à l’Ancien Monastère les jours précédents ce concert. Le fruit de ce travail est présenté au public en avant-première! Résidence et concert soutenus par le Département de la Drôme.