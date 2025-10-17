Concert

Concert – Musiques d’automne

Un concert sans électricité avec Célestin, musicien multi-instrumentaliste, chanteur et poète engagé, accompagné de son fidèle contrebassiste Titi Tonelli.

Le 31/10/2025 20:30

Chemin du Bez 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 76 65 14 22

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs