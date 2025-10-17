Concert

Concert – Musiques d’automne

Accord à choeur (huit choristes) présente un répertoire de chansons contemporaines sous la directiosn de Xavier Nivaggioni.

Le 30/10/2025 20:00

Chemin du Bez 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 76 65 14 22

Gratuit pour les visiteurs